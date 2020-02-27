Эксперт назвал самую полезную начинку для блинов

Врачи назвали самую полезную начинку к масленичным блинам. Традиционные блины – достаточно калорийный продукт, поэтому лучше всего заворачивать в них рыбу или ягоды.

"Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса – это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса", – рассказал РИА Новости профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Блины – довольно калорийный продукт, однако их нельзя назвать вредными или полезными. Самое главное – не переедать и не совмещать употребление сладких блинов с алкоголем.

Как ранее показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 88 процентов россиян выразили намерение есть блины в течение масленичной недели, которая началась 24 февраля.

В преддверии праздника Роскачество проверило блинную муку. Все 13 образцов, задействованных в исследовании, были признаны безопасными. Однако в пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов.

Тем временем россиян поздравила с масленичной неделей юная актриса Вита Корниенко – звезда фильма "Лёд 2". Картина собрала более миллиарда рублей в российском прокате.