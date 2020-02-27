Новая "ГАЗель" уже выехала на российские дороги

Фотографии фургона, известного сейчас как "ГАЗель" нового поколения или плод глубокого рестайлинга "ГАЗели Next", появились в Сети. Утверждается, что новинка проходит ходовые испытания в Нижнем Новгороде. Вместе с фото опубликованы и кое-какие технические детали.

Отличить новый вариант фургона от хорошо знакомых "Газелей" будет весьма просто: у новинки иные решетка радиатора и оптика, оригинальный капот, а также заново разработанный бампер с противотуманками. По предварительным данным, других изменений кузов фургона не претерпел, а вот по ходовой части они имеются.

Фото gazelleclub.ru

Запечатленный на фото грузопассажирский вариант — это образец с самой короткой базой и самой высокой крышей. По данным Gazelleclub.Ru, однотонный прототип оснащен системой полного привода с увеличенным дорожным просветом, а также усиленным задним мостом с увеличенной грузоподъемностью и дисковыми тормозами на всех колесах.

В качестве силового агрегата на этой "ГАЗели" якобы задействован дизельный мотор Volkswagen, развивающий при объеме в 2,0 л 136 л.с. и 340 Нм и работающий в паре с новой шестиступенчатой механикой собственной разработки ГАЗа. В будущем гамму силовых агрегатов могут расширить за счет отечественного бензинового мотора и еще одного дизеля — на этот раз китайского происхождения, а также неких неназванных пока автоматической и роботизированной коробок передач.

Фото gazelleclub.ru

В интерьере новой "ГАЗели" появятся новая передняя панель с доработанной "приборкой", мультимедийная система с 9-дюймовым монитором, подушки безопасности, более комфортные сиденья с расширенными диапазонами регулировок, камеры кругового обзора и тому подобное. Однако официального подтверждения этой информации пока нет и вряд ли появится в ближайшее время: продажи новинки стартуют в лучшем случае в конце нынешнего года.

Концепт новой ГАЗели под именем NN ГАЗ уже показал в 2019 году на московской выставке Комтранс. И мы про эту машину подробно рассказывали.