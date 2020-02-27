Два пассажира серьезно пострадали при столкновении маршруток в Челябинске

Два пассажира серьезно пострадали при столкновении двух маршрутных такси в Челябинске. Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

Авария случилась в Курчатовском районе накануне вечером, 26 февраля, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал". По предварительной информации, около восьми часов вечера "ПАЗ", ехавший по маршруту №218, врезался в "Пежо" 12-го маршрута. В ликвидации последствий ДТП участвовали сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи, всего 15 человек. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, в обеих маршрутках находились в общей сложности 10 человек, детей среди них не было. При столкновении удар был такой силы, что двое пассажиров получили серьезные травмы. Их на скорой незамедлительно доставили в больницу, сегодня состояние пострадавших медики оценивают, как удовлетворительное.