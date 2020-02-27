Фанаты "Формулы-1" назвали болид команды Квята самым красивым

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" провели накануне старта нового сезона конкурс среди команд-участниц на самую красивую боевую раскраску болидов. Выбор делали фанаты "Ф-1" и они назвали лучшей ливрею "конюшни" Alpha Tauri.

Всего в опросе приняли участие более 50 тыс. болельщиков и машины команды, за которую выступает россиянин Даниил Квят, выиграла голосование с огромным отрывом – за нее проголосовали почти 20 тыс. фанатов или 40% всех участников опроса. Расположившийся на втором месте McLaren получил всего 4,8 тыс. голосов или 10%, а за ставшую третьей ливрею Renault проголосовало 4,3 тыс. человек или 9%.