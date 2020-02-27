Экс-полковника Захарченко обвинили во взятке на 1,5 миллиарда рублей

Экс-полковник Дмитрий Захарченко будет этапирован в Москву из мордовской колонии, где он находится. Следственный комитета России предъявил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России новое обвинение в получении взяток на полтора миллиарда рублей с 2007 по 2016 годы. Речь идет о получении взяток от руководства компаний "Газпром автоматизация" и "1520".

Материалы нового дела собраны в 55 томов, сообщает "Интерфакс". Из обвинения следует, что 1 миллиард 413 миллионов 318 тысяч 222 рубля и 27 копеек Захарченко получил от группы бизнесменов — Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина и Ивана Станкевича. Посредниками при получении взяток выступали два доверенных бывшего полицейского – Виктор Белевцов и Василий Кретинин.

Захарченко, работая замначальника управления "Т" (топливно-энергетический комплекс) главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, крышевал председателя совета директоров ПАО "Газпром автоматизация" Авшолума Юнаева. Через посредника в 2015–2016 годах бизнесмен оплатил отдых полицейского-офицера в сочинских отелях, в том числе "Гранд отель Поляна", на общую сумму более 800 тысяч рублей. От совладельцев одного из крупнейших подрядчиков РЖД группы компаний "1520" Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова в 2007-2009 годах получил за покровительство 2,8 миллиона евро, это 109 миллионов рублей. На имя Захара Хитрого был открыт банковский счет, доступ к которому имел полковник Захарченко. Кроме того, он на эти средства получил доход в 20%.

Новое обвинение Дмитрию Захарченко предъявлено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России. Захарченко готов дать показания по новому делу, но своей вины он не признает.

Экс-полковник уже отбывает срок в 12 лет и 6 месяцев. Суд конфисковал у Захарченко и его родственников 13 квартир, 14 машиномест и более 8 миллиардов рублей.