WhatsApp перестал быть мировым лидером по скачиваниям

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp больше не является самым скачиваемым приложением в мире. По данным исследования Sensor Tower, в январе 2020-го года лидером стал TikTok — соцсеть, построенная вокруг коротких закольцованных видео.

Всего в январе 2020-го TikTok скачали 104,7 млн раз (сюда включены данные по App Store и Google Play, но не скачивания в китайских магазинах приложений). Популярнее всего TikTok оказался в Индии — на страну пришлось 34,4% от общего числа скачиваний — и в Бразилии (10,4%).

По сравнению с тем же периодом прошлого года число скачиваний TikTok по всему миру увеличилось на на 46%, а по сравнению с декабрем 2019-го рост составил 27%. Число скачиваний WhatsApp за январь 2020-го составило 90,6 млн — всего на 10% больше, чем в январе 2019-го.

Также в первую пятёрку вошли Facebook, Instagram и Facebook Messenger — то есть корпорации Марка Цукерберга принадлежат четыре из пяти самых скачиваемых неигровых приложений в мире.