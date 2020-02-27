Саудовская Аравия приостановила въезд паломников

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сегодня объявило о приостановке выдачи виз паломникам для посещений Мекки. Королевство опасается стремительного распространения коронавируса.

"Приостанавливается въезд в Королевство с целью Умры и временного посещения мечети Пророка", сообщается в заявлении министерства королевства.

Сотни тысяч мусульман со всего мира каждый месяц совершают паломничество в Мекку (Умра).

Королевство приостановило выдачу виз и туристам из стран с наибольшим распространением коронавируса, — ряда стран Азии, Европы и Ближнего Востока.

Наибольшему риску подвержены страны, не только соседствующие с Китаем, но и такие как Иран, Италия, Кувейт, Бахрейн.