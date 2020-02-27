Экспорт угля из России может увеличиться к 2035 году до 390 млн тонн

Экспорт угля из России увеличится с 220 млн тонн в 2019 г. до 260 млн тонн в консервативном сценарии и 390 млн тонн в оптимистичном сценарии к 2035 г., заявил глава Минэнерго Александр Новак, представляя долгосрочную программу развития угольной отрасли.

Затраты на программу развития угольной отрасли составят 6 мрлн руб. до 2035 г. с преимущественным использованием частных инвестиций.

Программа предусматривает развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, обновление угольных предприятий, создание новых центров добычи угля в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и арктической зоне.

Добыча угля в России составит в 2035 г. 668 млн тонн в оптимистичном сценарии "Энергостратегии-2035" против 490 млн тонн в прежнем варианте стратегии. Консервативный сценарий предполагает добычу 485 млн тонн против 355 млн тонн в прежней версии стратегии.