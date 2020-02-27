"И вот слеза ползет у миллионов". Южный посвятил стихотворение Шараповой

Бывший российский теннисист, экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный посвятил стихотворение Марии Шараповой, которая накануне объявила о завершении профессиональной карьеры.

"Как неожиданно порою происходит,

И вроде ждешь момента этого давно,

А как сказала Маша, что уходит, –

И оказался не готов никто.

Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем –

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!⠀

Твоя карьера – взлеты и падения,

Но ты всегда-всегда на высоте,

И даже трудности в твоей карьере

Тебя лишь сделали сильнее всех.

И вот слеза ползет у миллионов,

Поверить мы не можем, не хотим.

Хоть Машу не увидеть нам на корте,

Ну хоть ее конфеты поедим.

Спасибо хочется сказать тебе

За всю карьеру и победы те,

За все эмоции, что ты нам подарила,

А вот сейчас нам грустно и тоскливо", – написал Южный в Instagram.

Напомним, Шарапова – пятикратная победительница турниров теннисного "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира. Мария всего одержала 39 побед на турнирах WTA, из которых 36 – в одиночном разряде. Уроженка Нягани также стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.