Компании США обязали сообщать об использовании оборудования Huawei и ZTE

Федеральная комиссия по связи США (FCC) поручила американским телефонным компаниям сообщать об использовании ими оборудования Huawei Technologies и ZTE Corp. Продукция этих компаний, по мнению администрации Трампа, представляет риск для безопасности и служит инструментом шпионажа в пользу китайских властей.

Это действие является следующим шагом в реагировании FCC на предупреждения о китайских компаниях, которые производят ключевые для работы мобильных сетей компоненты. Предоставляемые телеком-операторами данные могут помочь проинформировать о дальнейших "потенциальных действиях" и помогут разработать программу возмещения для поставщиков услуг, которым, возможно, понадобится демонтаж и замена оборудования, говорится в пресс-релизе FCC.

Оборудование Huawei дешевле, чем у конкурентов, и пользуется популярностью у небольших, сельских американских телекоммуникационных провайдеров, которые часто полагаются на государственные субсидии.

В ноябре Федеральная комиссия по связи США приняла решение запретить организациям, использующим средства из Фонда универсального обслуживания, покупать оборудование и использовать услуги Huawei и ZTE. В число таких организаций часто входят региональные и сельские поставщики услуг широкополосной связи. После Huawei подала так называемое “ходатайство о пересмотре” в Апелляционный суд пятого округа США в Луизиане. В юридическом документе Huawei утверждает, что решение ФКС “превышает уставные полномочия ведомства и нарушает федеральный закон, конституцию и другие законы”.

В декабре палата представителей США приняла законопроект, запрещающий правительству покупать телекоммуникационное оборудование у компаний, которые рассматриваются как угроза национальной безопасности. Законопроект запрещает Федеральной комиссии по связи (ФКС) выделять средства на приобретение телекоммуникационного оборудования у “любой компании, представляющей угрозу для национальной безопасности”. В то же время он предусматривает помощь со стороны правительства небольшим поставщикам услуг связи, которые должны будут отказаться от сомнительного оборудования.

Согласно законопроекту Федеральная комиссия по связи США должна будет создать программу стоимостью $1 млрд, чтобы помочь малым и сельским провайдерам связи удалить “подозрительное сетевое оборудование” и заменить его продуктами, которые считаются более безопасными.

Председатель FCC Аджит Пай не раз заявлял, что доминирование Китая в сфере 5G не только угрожает безопасности США, но и может привести к опасному разделению интернета на американский и китайский. По словам чиновника, FCC выделила ресурсы для “обеспечения того, чтобы наша страна лидировала в развертывании 5G”. По его мнению, эта стратегия означает больше работы с программным обеспечением, в котором США уже доминируют, а не с технологиями, в которых Китай быстро становится лидером.

Ведомство сейчас рассматривает вопрос о том, чтобы окончательно обозначить, что шэньчжэньские компании Huawei и ZTE представляют угрозу национальной безопасности. FCC также предложило потребовать от провайдеров демонтировать имеющееся оборудование, которое может представлять угрозу нацбезопасности. Операторы, получающие субсидии, должны отчитаться перед FCC до 22 апреля, говорится в сообщении.

Кампания США по выдавливанию с рынка Huawei натолкнулась на несогласие других стран — Великобритания и Европейский Союз недавно отказались следовать призыву США и решили, что Huawei может быть допущена до участия в строительстве сетей 5G.

Huawei и ZTE отрицают, что они представляют опасность. В заявлении от 3 февраля Huawei говорится, что действия FCC были направлены на проведение кампании "определенными правительственными чиновниками", которые хотят "вывести Huawei из бизнеса в Соединенных Штатах, и очернить репутацию здесь и во всем мире".