Прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО выросла в 2019 году на 5,5%

Чистая прибыль института развития "ДОМ.РФ" по МСФО выросла в 2019 г. на 5,5% в годовом выражении до 20,35 млрд руб. против 19,28 млрд руб. в 2018 г.

Чистые процентные доходы сократились за год на 5,6% до 17,96 млрд руб. Объем резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам увеличился на 74,6% до 2,99 млрд руб.

"Восстановление резервов за 2019 г. в основном связано с уточнением методики расчета ожидаемых кредитных убытков по ипотечному жилищному кредитованию физических лиц c учетом накопленной статистики по поведению заемщиков, а также изменений в процессах выдачи и сопровождения", — сообщает "ДОМ.РФ".

Портфель ипотечных активов увеличился на 227,6 млрд руб. до 718,5 млрд руб. (+ 46,4%). Портфель проектного финансирования жилищного строительства и арендного жилья вырос в 24 раза до 277,1 млрд руб.

Чистая процентная маржа снизилась в 2019 г. до 2,2% с 2,8% в 2018 г.

Административно-хозяйственные расходы составили в 2019 г. 17,45 млрд руб. (+ 8,1%). Рост показателя связан, в том числе, с увеличением расходов на вознаграждение персонала на 1,12 млрд руб. (+ 11,9%) в связи с расширением штата.

Достаточность собственного капитала составила к 31 декабря 2019 г. 16% против 16,5% к 31 декабря 2018 г.