"Ты на кого работаешь?": нападение на саратовского таксиста попало на видео

В Саратове недовольный отсутствием детского кресла пассажир набросился на таксиста, повредив при этом ему лицо и очки. Нападение и предшествующая ему ссора попали на видео.

Инцидент произошел поздним вечером еще 23 февраля, когда отпраздновавшая День защитника Отечества семья села в такси вместе со своим маленьким сыном. Водитель отказался везти пассажиров, сославшись на отсутствие детского удерживающего устройства, а его отсутствие объяснил тем, что заказчики не указали, что едут с ребенком.

Глава семейства какое-то время выяснял отношения и требовал ехать, нарушая правила дорожного движения. "Ты на кого работаешь? — кричал он на извозчика. — Ты чо, попутал чего-то?"

В конце концов, поняв, что его не повезут, мужчина ударил по лицу водителя, разбил ему очки и выдернул ключи из автомобиля, после чего подключенный к питанию машины регистратор выключился, и съемка прекратилась.

По словам таксиста, пассажиры вскоре ретировались, лишив его возможности продолжить свою работу. Вскоре он обратился в полицию, где ему сказали, что для поиска напавшего нужен хотя бы номер телефона заказчика. В свою очередь, компания "Яндекс.Такси" пообещала дать контактные данные агрессивных пассажиров лишь после официального запроса от правоохранителей.

В настоящее время, в надежде, что напавший мужчина понесет ответственность, водитель ожидает завершения бюрократических процедур.