"Спектр-РГ" зафиксировал взрывы звёзд и уничтожение их чёрными дырами

Российско-германская орбитальная рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ" зафиксировала несколько космических катаклизмов, причём некоторые из них — весьма необычным образом.

Прежде всего речь идёт о длинных гамма-всплесках. Считается, что эти невероятно яркие вспышки порождаются гиперновыми — взрывами звёзд редкого типа. Хотя эти события были открыты в гамма-диапазоне, что и отражено в их названии, они сопровождаются также рентгеновским и другими видами излучения. Они называются длинными, потому что продолжаются несколько секунд. (Ранее мы рассказывали о куда более быстротечных коротких гамма-всплесках, связанных со столкновениями нейтронных звёзд.)

1 января 2020 года три из семи детекторов инструмента ART-XC на борту "Спектра-РГ" зафиксировали резкое повышение интенсивности излучения на пять секунд. Это было необычно, ведь в поле зрения аппарата не находилось никаких ярких рентгеновских источников. К тому же учёные не сразу поняли, почему отреагировали только три детектора.

Астрономы изучили сигнал и сравнили его с данными других обсерваторий. Как оказалось, в этот момент произошёл длинный гамма-всплеск, обнаруженный, в частности, гамма-телескопом Fermi. Вспышка находилась вне поля зрения ART-XC, и излучение достигло детекторов... через боковые стенки аппарата.

Проанализировав данные, астрономы обнаружили ещё около десятка гамма-всплесков, сигналы от которых пришли с боковых сторон.

Излишне говорить, что подобный режим "наблюдения" проектировщиками телескопа никак не учитывался. Однако он открывает перед учёными новые возможности.

"Спектр-РГ" обращается вокруг Солнца в точке L 2 , в то время как другие инструменты находятся в точке L 1 , а третьи — на околоземной орбите. Используя наблюдения гамма-всплеска с трёх точек, можно точнее определить направление на него и, следовательно, родительскую галактику.

Схема разрушения звезды чёрной дырой с потоками захваченного и выброшенного вещества.

А вот 20 января 2020 года "Спектр-РГ" впервые в своей "карьере" зафиксировал рентгеновское послесвечение гамма-всплеска (излучение, которое испускается горячей областью после самой вспышки). Оно попало в поле зрения инструмента eROSITA на борту обсерватории всего через 13 минут после самого всплеска. Это важно, поскольку интенсивность послесвечения быстро убывает: в десять раз за четыре часа.

Определив координаты события, учёные передали их наземным оптическим обсерваториям, чтобы они тоже изучили послесвечение вспышки.

Кроме того, "Спектр-РГ" уже несколько раз фиксировал вспышки, которые, вероятно, вызваны гибелью звёзд, разорванных сверхмассивными чёрными дырами. Об этих событиях учёные проинформировали коллег в кратких "астрономических телеграммах" [1, 2, 3, 4].

Напомним, что аппарат был запущен 13 июля 2019 года. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно писали о его задачах и возможностях.

На данный момент телескопы "Спектра-РГ" просканировали около четверти небесной сферы, нанеся на карту более 75 тысяч источников рентгеновского излучения. В их числе сверхмассивные чёрные дыры, ранее неизвестные скопления галактик, вспыхивающие звёзды и белые карлики.