Тренер "Зенита" Семак: нас ждет очень сложный матч с "Локомотивом"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским "Локомотивом", который состоится в рамках 20-го тура российской премьер-лиги.

"Учитывая, что это официальная игра, как сложится, сказать достаточно сложно, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Мы со своей стороны должны выкладываться на сто процентов, делать все ради победы".

"Локомотив" – опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически. Нас ждет очень сложный матч. Ждем его с нетерпением", – подытожил наставник петербуржцев.

Напомним, матч состоится в субботу, 29 февраля, и пройдет в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 по московскому времени. "Зенит" с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Локомотив" расположился на пятой строчке, имея в активе 34 очка.