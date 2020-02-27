В Петербурге за три года осушат 1,5 тысячи городских подвалов

Смольный взялся навести порядок под землей. За ближайшие три года власти планируют осушить полторы тысячи городских подвалов. В текущем году ремонту подвергнут по меньшей мере 500 домов. Первыми станут здания центральных районов.

Именно от жильцов центра больше всего жалоб, информирует ГТРК "Санкт-Петербург". Так, в Дегтярном переулке под одним из домов уже несколько лет стоит вода. При этом насос работает круглосуточно, коммуникации в хорошем состоянии. Возможно, что проблема в гидроизоляции. Председатель Жилищного комитета города поручил "Водоканалу" выяснить, где расположена течь. Вполне возможно всему виной грунтовые воды. А на Новгородской улице, дом 5 причину подтопления уже выяснили. Этот район чаще других подвержен коммунальным авариям. Там кипяток из прохудившихся труб течет прямо под дом.

На оперативном совещании озвучили цифры — всего в Северной столице около 1,5 тысяч сырых подвалов, Их планируют привести в порядок за два-три года.