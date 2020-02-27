Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Устроивший резню к квартире 35-летний житель Липецка пытался сжечь своих дочерей и супругу, которых перед этим порезал ножом. Об этом свидетельствуют кадры с места преступления, обнародованные СКР.

Трагедия в семье Гулевичей разыгралась около трех часов ночи 27 февраля. По неподтвержденным данным, Михаил уволился с должности руководителя отдела продаж одного из автосалонов, что и стало причиной размолвки с 37-летней супругой, работающей мировым судьей. Предположительно, он выпил, а в ходе ночной ссоры схватился за нож.

Жертвой главы семейства стала четырехлетняя дочка — она скончалась на месте от острой кровопотери. Одиннадцатилетняя дочь получила тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. Как сообщил "Вести-Липецк" главный врач областной детской больницы, состояние ребенка тяжелое, но есть все шансы, что девочка поправится. Жена Михаила тоже оказалась на больничной койке с множественными ножевыми ранениями.

Пока дети и их мать истекали кровью в комнате, мужчин устроил пожар на кухне — предположительно, он планировал таким образом убить домочадцев и скрыть следы преступления. Сам злоумышленник, дождавшись, когда пламя охватит мебель, выпрыгнул в окно. К моменту прибытия спасателей он скончался. В задымленной квартире пожарные обнаружили изрезанных детей и их мать, спасти младшую не удалось.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство трех лиц".