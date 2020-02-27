Последний маршал СССР похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище

Маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронили на мемориальном военном кладбище в Мытищах. Журналисты уточняют, что военачальника везла бронемашине "Тигр" на лафете орудия.

Траурную колонну сопровождала рота почетного караула, пишет агентство ТАСС. Российский флаг, который лежал на гробе с телом маршала, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков передал дочери Язова. Завершал похороны артиллерийский залп.

На траурной церемонии присутствовали глава военного ведомства Сергей Шойгу, его заместители и многие другие. Всего свыше тысячи человек.

Дмитрий Тимофеевич Язов был последним Маршалом Советского Союза и последним министром обороны СССР. Он скончался 25 февраля на 96-м году жизни.