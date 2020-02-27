AB InBev прогнозирует падение прибыли в первом квартале на 10%

Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev прогнозирует 10-процентное снижение прибыли в первом квартале после того, как вспышка коронавируса ударила по продажам пива во время празднования китайского Нового года, что привело к падению акций компании, передает Reuters.

Производитель сортов пива Budweiser, Corona и Stella Artois сообщил, что вирус привел к значительному снижению спроса в Китае — как в барах, так и в домашних условиях, особенно во время китайского Нового года.

В AB InBev сообщили, что вспышка, наряду с ожидаемым ослаблением бразильского рынка, может привести к 10-процентному снижению базовой прибыли в первом квартале (EBITDA) в годовом исчислении, добавив, что ожидается рост основной прибыли в 2020 году от 2% до 5% с сильнейшим расширением, которое придется на вторую половину года.

Бельгийская компания, которая продает пива Budweiser в Китае больше, чем на ключевом американском рынке, заявила, что за первые два месяца этого года заболевание лишило компанию 285 миллионов долларов прибыли в Китае, что составило 2,3% от дохода группы в первом квартале 2019 года.

Это последняя компания по производству напитков, которая предупредила, что вспышка болезни сказывается на бизнесе после того, как в среду компания Diageo предупредила, что быстро распространяющийся вирус в Китае и всем Азиатско-Тихоокеанском регионе может стоить до 260 миллионов долларов прибыли в 2020 году.

Генеральный директор AB InBev Карлос Брито сказал, что ночная жизнь в Китае остановилась в третьем квартале прошлого года, когда многие бары и рестораны закрылись из-за вируса COVID-19, повторив комментарии третьего по величине пивовара в мире компании Carlsberg.

Акции AB InBev снизились на 7,5% до 57,25 евро на утренних торгах, что является вторым самым слабым показателем в индексе FTSEurofirst. Аналитики Jefferies отмечают в записке, что рост "ставится под сомнение без синергии и слабых цен".

По словам Брито, более половины из 33 китайских пивоварен компании были открыты, за исключением одной в центральном китайском городе Ухань. Считается, что вирус, который может привести к пневмонии, возник на рынке в Ухане в конце прошлого года.

Базовая прибыль компании в четвертом квартале снизилась на 5,5% до 5,34 млрд долларов, что хуже ожиданий падения на 1,9%.

"Наши результаты в 2019 году оказались ниже наших ожиданий, и мы не удовлетворены результатами", — сказал Брито.