В России остановлена продажа туров в Италию

Туристические компании прекратили продажи туров в Италию. Это произошло после рекомендации Ростуризма. Ростуризм посчитал, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в Италии, Южной Корее и Иране представляет опасность для здоровья и жизни отправляющихся в эти страны россиян.

Продажа путевок в Италию прекращена с 27 февраля до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране, сообщает "Интерфакс". Сейчас в Италии находится до 7 тысяч российских туристов. В пресс-службе туроператора TEZ Tour пояснили, что туристы могут перебронировать турпакеты в Италию на любое другое направление из ассортимента или аннулировать поездку.

Сейчас в Италии отдыхает около шести сотен туристов по линии агентства, продано еще несколько тысяч путевок. При этом туроператор подчеркнул, что глубина продаж поездок в Италию достигала сентября 2020 года.

Туры в Южную Корею TEZ Tour не продавал, а спрос на поездки в Иран у российских туристов обвалился после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном 8 января. Самолет был по ошибке сбит комплексом иранского ПВО.

Продажи новых туров в Италию после рекомендации Ростуризма прекратила и компания Jet Travel. У этой турфирмы на горнолыжных курортах в Доломитовых Альпах и в долине Валь д'Аоста отдыхают около пяти десятков российских туристов. Большинство из них вернутся в Россию уже 29 февраля, добавил генеральный директор Jet Travel Максим Приставко. Еще около сотни туров на итальянские курорты были забронированы до середины марта.

"Наша проблема ограничивается лишь горнолыжным сезоном", — добавил Приставко, отметив, что дальше апреля продаж немного.

Представитель туроператора отметил, что приостановка продаж туров в Италию – преждевременная мера. Коронавирус охватил 0,05% территории Италии, где проживают 0,09% населения, поясняет глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи Ди Майо. Новых очагов заражения нет, и Минтуризма Италии не видит оснований для отказа от поездок. Пока в Италии карантином затронуты 40-50 тысяч человек из 60-миллионного населения. В такой ситуации большая часть ответственности возлагается на туристические компании.

Туристы, купившие туры у туроператоров, после рекомендаций Ростуризма имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий. При отказе от тура до начала поездки туркомпания должна вернуть заказчику всю стоимость турпродукта. Если последует отказ во время путешествия, то возвращена будет та часть стоимости тура в размере, которая пропорциональна стоимости не оказанных туристу услуг.