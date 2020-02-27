ГЛОНАСС посчитает ямы на российских дорогах

Создаваемой в нашей стране цифровой платформе "Автодата" придумали еще одну полезную функцию: с ее помощью может быть составлена карта всех российских дорожных неприятностей. Правда, для этого придется в режиме реального времени мониторить поведение автомобилей.

Вычислять участки дорог, представляющие потенциальную опасность для автомобилистов, предполагается путем анализа данных о движении транспорта: основным маркером должны стать сведения об участках, где водители часто применяют резкое торможение. По замыслу инициаторов проекта, это должно служить сигналом о появлении ям и колдобин.

Как уточняет "РИА Новости" со ссылкой на представителя рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева, данные в "Автодату" будут поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей. При этом некоторые российские заводы уже подтвердили готовность участвовать в проекте, но конкретные имена пока не называются.

Утверждается, что анализ "больших данных" о поведении автомобилей позволит заинтересованным ведомствам - в первую очередь, ГИБДД - принимать меры к оптимизации дорожных условий путем ограничений скорости или ремонта покрытия. По расчетам инициаторов, такой подход позволит снизить число ДТП в стране примерно на четверть.

"Данные будут обезличены. Платформа не будет знать имя собственника ТС. Задача - выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП", - цитирует агентство заявление Федосеева.