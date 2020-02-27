Беспрецедентно: в Аргентине найдены останки сразу четырёх древних броненосцев

Аргентинские палеонтологи сообщили об уникальной находке. Неподалёку от Буэнос-Айреса были обнаружены останки четырёх глиптодонов. Эти травоядные млекопитающие являются древними родственниками броненосцев. Они бродили по Южной и Северной Америке десятки тысяч лет назад.

Их останки были обнаружены местным фермером: выводя скот на пастбище, он заметил в высохшем русле реки два странных объекта, похожих на огромные раковины или валуны.

Мужчина уведомил о своей находке чиновников, а те передали информацию исследователям.

Палеонтологи быстро поняли, что имеют дело с останками двух глиптодонов. В дальнейшем они обнаружили на том же участке окаменелости ещё двух особей. Все они относились к виду Glyptodon reticulatus, который процветал около 20 тысяч лет назад.

По словам специалистов, это беспрецедентная находка: останки целой группы бронированных млекопитающих на одном участке не находили ещё ни разу.

Панцири глиптодонов были обнаружены благодаря тому, что русло реки начало пересыхать.

Команда полагает, что компания глиптодонов состояла из двух детёнышей и двух взрослых особей. Самое крупное животное по размеру можно сравнить с небольшой машиной, например, марки Volkswagen Beetle ("Жук"), пишет Mail Online.

Дальнейшие анализы помогут определить точный возраст останков, пол и вес млекопитающих, а также возможную причину их смерти.

В заявлении палеонтологов говорится, что глиптодоны, вероятно, двигались вместе в одном направлении. Останки всех четырёх особей обращены на запад.

Долгое время окаменелые панцири животных покоились в реке, и если бы не засуха, они бы так и остались под водой.

Глиптодоны весили до двух тонн и достигали почти трёх метров в длину.

Учёные рассказали, что тела глиптодонов от головы до хвоста были заключены в защитную броню, напоминающую по форме панцирь черепахи и состоящую из костных пластин. Эта "оболочка" достигала в длину более полутора метров и имела толщину около пяти сантиметров.

Хвост этих животных находился в "чехле" из сросшихся костных колец, иногда снабжённых шипами. Его глиптодоны использовали для защиты — как дубинку.

По словам исследователей, нынешняя находка позволит изучить многие любопытные аспекты жизни этих интересных существ. К примеру, половой диморфизм (различия между самцами и самками), а также отличительные особенности взрослых особей и детёнышей.

Кстати, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о генетическом анализе древних бронированных млекопитающих.