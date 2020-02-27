Владимир Путин посетил "Остров мечты"

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля. Вместе с президентом в Нагатино приехали мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал "Россия 24".

"Остров мечты" — первый в России и одновременно крупнейший в Европе крытый парк развлечений. Его строительство началось в 2017 году, инвестиции в проект составляют около полутора миллиардов долларов.

В парке девять зон с почти тремя десятками аттракционов. Многие не имеют аналогов в нашей стране. Для льготных категорий граждан будут продаваться билеты со скидкой, а для детей-сирот раз в месяц посещение сделают бесплатным.

До официального открытия в парк были приглашены воспитанники московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского.

Во время экскурсии по комплексу президента окружили дети, каждый хотел сфотографироваться с главой государства. Он никому не отказал в совместном фото. Президент спросил детей, нравится ли им кататься на аттракционах. Ребята хором ответили "Да".

"Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!" — сказал Путин.