Коронавирус выгоняет из Уханя последних россиян

Россиянин Олег Иншаков, оставшийся в Ухане по собственному желанию и отказавшийся от эвакуации, теперь хочет вернуться домой. Об этом он заявил в прямом эфире программы "60 минут".

Иншаков рассказал, что приехал 10 января в командировку в Ухань, а с 23 января город закрыли на карантин. Китайская компания, в которой работает россиянин, в надежде на скорое завершение эпидемии рекомендовала ему не торопиться с отъездом.

"Мы сначала отказались от эвакуации, а сейчас передумали. Пока мы работаем из дома. Вообще, мое местожительство находится в Шанхае. И непонятно, когда закончится эта эпидемия. Ведь по приезду в Шанхай я опять попадаю в карантин на две недели", — пояснил россиянин. При этом он уточнил, что еще приблизительно 20-30 человек хотят вернуться на родину.

Кроме того, по словам Иншакова, два дня назад в Интернете появилась информация, что якобы Китай ослабил меры карантина, и иностранных граждан выпускают из Уханя. Однако сразу после публикации этого сообщения вышло опровержение.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19, зафиксировали В китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся приблизилось к 81 тысяче человек, больше всего таких случаев в КНР — 78 с лишним тысяч. Летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысячи случаев.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. В свою очередь, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России, возглавляемый вице-премьером Татьяной Голиковой, заявил о продлении ограничительных мер на границе с Китаем до 1 апреля текущего года.