Биатлон. Павлова и Стрельцов не попали в призеры сингл-микста

В белорусских Раубичах продолжаются старты чемпионата Европы по биатлону. В программе четверга, 27 февраля, состоялась одиночная смешанная эстафета. За Россию выступали Евгения Павлова и Кирилл Стрельцов, которые замкнули шестерку лучших.

Наш дуэт не сумел найти оптимального сочетания быстрого бега по дистанции сингл-микста с точной стрельбой и, хотя россияне избежали штрафных кругов (7 дополнительных патронов), их время (43 мин. 46,4 сек.) не дало возможности побороться за награды.

Победу праздновали представители сборной Норвегии: Каролина Эрдал и Эндре Стремсхайм показали время 47 мин. 12,2 сек. Вторым был дуэт из Германии Штефани Шерер и Юстус Штрелов, третьими – украинцы Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко.