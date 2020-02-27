Диетолог рассказала, как сочетать алкоголь с масленичными блинами

Эксперт рекомендовала не употреблять на Масленицу сладкие блины вместе с алкоголем. Как рассказала диетолог Елена Соломатина, сладости не сочетаются со спиртным, зато хорошо сочетаются с горячим чаем.

Алкогольные напитки диетолог посоветовала употреблять вместе с несладкими блинами.

"Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку, – цитирует эксперта Sputnik. – Если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму".

Соломатина пояснила, что человеческий организм начинает сначала перерабатывать сладкое, а потом спиртное. Из-за этого процесс усваивания алкоголя задерживается, что чревато похмельем.

Кроме того, по словам диетолога, лучше всего не закусывать выпивку, а запивать съеденное, поскольку быстрое всасывание алкоголя в кровь тоже вредно для организма.

"Уж если мы пьем, то делаем это мелкими глотками. Надо не пить спиртное и заедать блинами. Надо сначала есть, а потом запивать", – рекомендовала диетолог.

Ранее врач рассказал, с какой начинкой лучше есть блины, чтобы избежать лишней нагрузки на организм. Как выяснилось, полезнее всего использовать в качестве начинки нежирную рыбу и ягоды, поскольку сами блины – довольно калорийный продукт.