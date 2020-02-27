Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе

Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе. По счастливой случайности никто из владельцев машин не пострадал.

ЧП произошло в первой половине дня 27 февраля на Киевской улице.

"Около МРЭО сорвало крышу, и там штук 15 машин стоит", — отметил автор записи.

По предварительным данным, крыши лишилось здание управления Федеральной службы судебных приставов. Точное число поврежденных машин не называется.

В Крыму до 28 февраля объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют порывы ветра до 28 метров в секунду.