Мутная Волга вызвала беспокойство рыбаков сразу двух регионов

Состояние Волги вызвало беспокойство промысловиков сразу двух регионов. Выемку сетей из мутной воды сняли на видео рыбаки Ульяновской области и соседнего Татарстана. Они считают, что в реку попали продукты нефтепереработки.

Первыми заволновались рыбаки из Татарстана, когда стали вытаскивать из воды сети черного цвета. Видео быстро облетело соцсети и вызвало широкий резонанс с почти готовым хэштегом #Спасите Волгу. В 70-ти километрах ниже по течению Волги история повторилась. Рыбаки села Ундоры налипшую на невод эмульсию тоже приняли за черное золото.

Ситуацией уже заинтересовались экологи двух регионов. Правда, после выезда на место специалисты пришли к более прагматическому выводу. Дмитрий Федоров, министр природы и цикличной экономики Ульяновской области отметил, по предварительным данным это иловые массы. они связанные с подъемом и взмучиванием воды в связи с регулированием и срабатыванием уровня Куйбышевского водохранилища.

Не подтверждают чрезвычайность ситуации и лабораторные исследования регионального гидрометцентра. Пробы на водохранилище берут ежемесячно. Самые свежие данные получены в середине февраля. Начальник комплексной лаборатории ульяновского Гидрометцентра Татьяна Ахмедеева сообщила: "По результатам отбора проб содержание нефтепродуктов зарегистрировано ниже ПДК, то есть все находится в пределах нормы. Также ,18 февраля мы выезжали на отбор проб в районе Ундор, по результатам наблюдения превышения по нефтепродуктам не зарегистрировано".

Сейчас, передает ГТРК "Волга", специалисты уверены — разлива нефти в Волгу не было. Окончательную точку в "мутной" истории должны поставить данные проб с участков реки, взятые сразу после появления резонансного видео.