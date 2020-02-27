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Аварии и ДТП 25 минут назад

27 февраля 202014:58

Водитель рейсового автобуса два раза протаранил своего коллегу и был уволен. Видео

Facebook/Новости Владивостока и Приморского края - Новиков

Во Владивостоке водитель автобуса №60 не поделил остановку со своим коллегой и в сердцах два раза его протаранил, отломав боковое зеркало.

 

Инцидент произошел 27 февраля на остановке "Первая Речка". После аварии автобусы остановились, перегородив дорогу, в результате чего образовалась сильная пробка. В их салонах автобусов находились пассажиры — в ДТП люди не пострадали, поскольку столкновения были не сильными.

Издание PrimaMedia, ссылаясь на компанию "Влад Рейс", которой принадлежит автобус, сообщило, что эмоционального водителя уволили в тот же день.

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