27 февраля 202015:26

Бритни Спирс поделилась видео, на котором с хрустом ломает ногу

instagram.com/britneyspears

Американская 38-летняя певица Бритни Спирс опубликовала видео, на котором видно, как она ломает ногу. Об инциденте, случившемся с артисткой, ранее рассказал ее бойфренд.

На опубликованных в Instagram кадрах видно, как Спирс исполняет танец. В один момент слышно, как раздается хруст, после которого певица садится на пол и держится за больную ногу.

В подписи к видео артистка отметила, что не танцевала в течение года, потому решила оторваться по полной.

Ранее на своей странице в Instagram возлюбленный Спирс Сэм Асгари рассказал, что певица получила травму во время танцев. Мужчина приложил к посту видео и пару снимков, на которых виден гипс артистки с надписью "Сильная".

Бритни Спирс обрела популярность в конце 90-х. За песню Toxic она получила первую статуэтку "Грэмми".

В 2007 году у певицы произошел нервный срыв, в результате которого она побрилась налысо. После этого Спирс зачастую стала попадать в скандальные ситуации, ее подозревали в психических проблемах. В апреле 2019 года артистка даже легла в клинику, в которой лечат людей, страдающих душевными недугами.

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