В новой схеме банковского мошенничества использовали такси

Телефонные мошенники, убеждающие своих незадачливых жертв совершать переводы на неопознанные счета, нашли способ задействовать в своих схемах даже граждан, не имеющих доступа к онлайн-банкингу. Основные жертвы - пожилые одинокие люди.

Новый ход преподносится мошенниками, как один из способов банка позаботиться о своих клиентах: им предлагалось воспользоваться услугой "такси от банка", чтобы добраться до ближайшего банкомата и совершить требуемый перевод.

"Клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков - это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника", - цитируют "Известия" директора по мониторингу операций одного из крупнейших российских банков Алексея Голенищева.

Обращения по поводу применения такой схемы, по данным издания, уже зафиксировали и в целом ряде других банков, в основном - видных представителей финансового сектора. Как правило, затраты злоумышленников на "трансфер" несопоставимы с выигрышем: жертв прямо у банкомата убеждают совершить сразу несколько переводов, причем общие суммы исчисляются десятками тысяч рублей.

В Центробанке отметили, что сотрудники банков, даже если действительно зафиксировали какие-либо попытки осуществления непонятных операций, никогда не будут предлагать клиенту совершать некие действия при помощи банкоматов.