Британия готовится к новым жестким переговорам с Евросоюзом по торговле

Власти Великобритании опубликовали жесткий план переговоров с Европейским союзом, подчеркнув свое стремление к будущей экономической и политической независимости, передает Reuters.

Отмечается, что подобное стремление правительства нынешнего британского премьера Бориса Джонсона подталкивает Лондон к будущему столкновению с Брюсселем.

Покинув ЕС в прошлом месяце, Британия до конца года должна договориться о торговых сделках и соглашениях по всем вопросам — от рыболовства до транспорта, что положит конец более чем 40-летним тесным политическим и экономическим отношениям с Евросоюзом.

Согласившись с тем, что, выйдя из таможенного союза ЕС и единого рынка, британские предприятия столкнутся с новыми "трениями" в торговле с блоком, Британия прояснила свою позицию — вновь обретенный суверенитет подтолкнет рост экономики.

Обе стороны должны до июня подготовить то, что переговорная группа Лондона назвала "широким планом соглашения", в противном случае Британия пойдет на заключение неопределенного торгового соглашения в австралийском стиле.

"31 декабря 2020 года... Великобритания полностью восстановит свою экономическую и политическую независимость", — говорится в переговорном мандате британского правительства.

"Это видение отношений, основанных на дружественном сотрудничестве между суверенными равными, при этом обе стороны уважают юридическую автономию друг друга и право распоряжаться своими ресурсами так, как они считают нужным", — отмечается в документе.

Премьер-министр Борис Джонсон, лицо британской кампании по выходу из состава Евросоюза в 2016 году, поставил под сомнение свою репутацию и, возможно, свое будущее в качестве лидера по "достижению Brexit", и обвинил свою переговорную команду в обеспечении чистого разрыва с блоком.

Поскольку ни одна из сторон не согласилась даже с форматом переговоров, которые должны состояться 2 марта, переговоры, похоже, станут "битвой характеров", поскольку и британская сторона, и команда Евросоюза уже обвиняют друг друга в нарушении прежних соглашений.

Ранее на этой неделе европейская сторона заявила, что переговоры по связям после Brexit будут "очень трудными" и могут потерпеть неудачу, если Лондон не обеспечит новую сухопутную границу с блоком на границе с Ирландией.