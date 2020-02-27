Новак: Россия и Саудовская Аравия не имеют разногласий в рамках ОПЕК+ и продолжат сотрудничать

Россия никогда не имела разногласий с Саудовской Аравией по соглашению ОПЕК+, обе страны готовы продолжать сотрудничать в различных форматах, заявил министр энергетики Александр Новак.

Россия и Саудовская Аравия продолжают взаимодействие в рамках договоренностей. В марте намечены встречи на уровне министерского комитета по соблюдению договоренностей ОПЕК+.

"У нас очень много вопросов совместных в области развития энергетики, много проектов. У нас никогда и не было разногласий", — отметил Новак, сообщает "Интерфакс".

Между тем мировой спрос на нефть может снизиться из-за коронавируса на 150-200 тыс. баррелей в сутки в 2020 г.

Технический комитет ОПЕК+ советует продлить сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с, которая заканчивается в марте, на весь 2020 г., при этом сократив добычу еще на 600 тыс. б/с во II квартале.

Саудовская Аравия подтвердила готовность поддерживать в 2020 г. свою нефтедобычу на 400 тыс. б/с ниже уровня, оговоренного в рамках квоты страны. Это позволяет надеяться на то, что добыча стран ОПЕК+ окажется на 2,1 млн б/с ниже уровня, отмеченного в октябре 2018 г. при условии, что все страны соблюдают договоренности.