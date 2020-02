Формула-1. Феттель показал лучшее время в утренней сессии 5-го дня тестов

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в утренней сессии пятого дня официальных зимних предсезонных тестов в Барселоне. Немец проехал 49 кругов, а в лучшем из них показал время одна минута 16,841 секунды.

Вторым стал канадский автогонщик "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл (+0,277 секунды – 30 кругов), а замкнул тройку лидеров другой канадец из "Уильямс" Николас Латифи (+0,472 – 43).

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят участие в заезде не принимал, а его напарник, француз Пьер Гасли показал последний, десятый, результат, уступив лидеру более пяти секунд (35 кругов).

Sebastian Vettel tops Week 2, Day 2's morning of #F1Testing 👊



He also completed the most laps 👏#F1 pic.twitter.com/l2Zfl4cLHV