Турист погиб, заблудившись в горах на Урале. Трагическую новость сообщили корреспонденту сайта cheltv.ru в поисково-спасательной службе Челябинской области. События произошли накануне, 26 февраля, подробности стали известны сегодня.

Выяснилось, что группа туристов отправилась в поход в Уральские горы. Во время возвращения из охотничьего домика двое мужчин по неизвестным причинам отстали. Погода стала резко ухудшаться, и они заблудились. Поиски людей спасатели продолжали более шести часов. Наконец по близости от хребта Зюраткуль на расстоянии примерно шести километров от федеральной трассы М5 туристы были обнаружены. К огромному сожалению, поисковики констатировали, что один из них к этому времени уже замерз.

Выживший мужчина с сильным переохлаждением был эвакуирован на снегоходе для оказания медицинской помощи. Тело его погибшего спутника передано сотрудникам правоохранительных органов.