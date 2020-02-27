Юный водитель без прав врезался в три машины и едва не убил пешеходов. Видео

В Иркутской области юноша за рулем легковушки потерял управление, столкнулся с другим участником движения, сбил двух пешеходов и протаранил две припаркованные машины.

Инцидент произошел в четверг, 27 февраля, в городе Киренск возле остановки "Городской рынок". В аварии сильнее всех досталось сбитой 29-летней девушке. Издание "ИркСиб", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, сообщило, что она была госпитализирована. Информация о характере и тяжести травм, полученных пострадавшей, не поступала.

После ДТП 18-летний водитель вышел из автомобиля, схватившись за голову, и, вероятно, пытался сбежать, однако был тут же задержан прохожим.

Полицейские составили на виновника аварии несколько административных протоколов.