Теннисист Рублев проиграл Эвансу в четвертьфинале турнира в Дубае

Российский теннисист, 14-я ракетка мира Андрей Рублев в третьем круге турнира в Дубае (ОАЭ) проиграл в двух сетах за два часа 12 минут представителю Великобритании Дэниелу Эвансу – 2:6, 6:7 (9:11).

Рублев пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из десяти, а у Эванса, занимающего 37-е место в рейтинге ATP, три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейка из 11.

Таким образом, 22-летний уроженец Москвы покинул турнир, а британец вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия, №34) – Стефанос Циципас (Греция, №6).