Ежемесячные пособия на детей в возрасте 3-7 лет смогут получать более 2 млн семей

Ежемесячные пособия на детей в возрасте трех-семи лет включительно смогут получать более 2 млн семей, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Семьи начнут получать выплаты с 1 июля, однако выплаты рассчитают с 1 января 2020 г.

Выплату назначат на 12 месяцев, отметил Котяков.

В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте трех-семи лет включительно. Выплаты смогут получить семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе за II квартал предыдущего года.

Размер ежемесячного пособия в 2020 г. составит половину прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе за II квартал предыдущего года — около 5,5 тыс. руб.