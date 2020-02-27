  • USD
    66.9909
  • EUR
    73.7235
  • IMOEX
    2785.08
  • RTSI
    1299.69
  • DJA
    8394.63
  • NASDAQ
    8567.37
  • BRENT
    50.52
  • ГАЗПРОМ
    202.65
  • Газпрнефть
    395.85
  • Роснефть
    403.4
  • АЛРОСА
    71.39
  • Сбербанк
    233.36
27 февраля 202016:53

Коронавирус может распространиться из Ирана в Ирак

Global Look Press

Трагикомическая история на днях произошла с заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи, который появился на пресс-конференции, чтобы заверить иранскую общественность, что иранское правительство держит вспышку коронавируса под контролем. Он был весь в поту и явно нездоров. Позже иранские власти признали, что Харирчи сам подхватил коронавирус и сейчас находится под карантином.

Иран уже имеет самое большое число погибших от коронавируса за пределами Китая, и это только согласно цифрам, которые иранское правительство признало. Среди основных причин широкомасштабной вспышки смертельной болезни, по мнению Запада, некомпетентность и коррумпированность режима.

Как и в Китае, первоначальный подход Тегерана состоял в полном отрицании и сокрытии фактов, что типично для иранских властей. Точно также чиновники Исламской Республики вели себя после появления информации о рухнувшем вблизи тегеранского аэропорта украинском пассажирском самолете в январе 2020 г., пишет в The National Interest ближневосточный эксперт American Enterprise Institute (AEI) Майкл Рубин.

Но коррупция и непрозрачность характерны не только для правительства Ирана, но и для кабинета министров соседнего Ирака. Несмотря на появление коронавируса в Исламской Республике, Багдад практически ничего не делает, чтобы предотвратить попадание COVID-19 в Ирак. Аэропорты и автовокзалы Багдада, Басры и Наджафа, крупнейших городов страны, заполнены гостями из Ирана. Следует отметить, что Ирак ежегодно посещают миллионы паломников из Исламской Республики.

Хотя нефть приносит больше всего денег в казну Ирака, она остается невидимой для многих иракцев. Дело в том, что нефтяная промышленность — один из менее трудоемких секторов Ирака (или любой другой страны). Прямое и косвенное влияние религиозных паломников из Ирана на иракскую экономику велико. От их визитов зависит существование многих ресторанов, гостиниц и торговых центров. Иран также является крупнейшим торговым партнером Ирака, а иранские бизнесмены часто встречаются в иракских четырех и пятизвездочных отелях, многие из которых построены на иранские деньги.

Между тем, продолжающаяся внутренняя политическая борьба и нежелание иракского парламента утвердить на своем посту премьер-министра Аделя Махди — не самый лучший фон для появление китайского коронавируса.

Еще недавно Тегеран финансово поддерживал шиитские партии и военизированные формирования в Ираке. Но в последние год или два наблюдается иная динамика: поскольку иранская экономика погрузилась в рецессию, а принадлежащие Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) предприятия несут убытки, поддерживаемые Ираном группы и бизнесы в Ираке все чаще субсидируют своих недавних иранских спонсоров.

Это означает, что проиранские силы в Ираке делают все, чтобы держать открытой ирано-иракскую границу. КСИР и ее клиенты игнорируют или демонстративно не подчиняются указам иракского правительства. Так, принадлежащая КСИР авиакомпания Mahan Air продолжает летать в Ирак, несмотря на недавний запрет Багдада.

Коррупция в Иране в свое время не позволила отменить авиасообщение с Китаем, хотя эксперты указывали на угрозу принести в страну смертельный вирус. Иракская “васта” (блат) усугубляет проблему, поскольку иракцы используют личные связи, чтобы не соблюдать невыгодные для них правила и требования.

Испанский грипп в 1917-1918 гг. стал причиной смерти каждого десятого жителя Ирака и Ирана. Сегодня из-за повсеместной коррупции и непрозрачности тысячи иранцев и иракцев могут повторить судьбу своих соотечественников столетней давности.

Сейчас

17:34

Стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

16:29

США и "Талибан" подписали мирное соглашение

16:25

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

14:53

Полиция насчитала восемь тысяч участников марша в центре Москвы

13:18

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

12:33

Эрдоган рассказал о просьбе к Путину и напомнил ЕС о данном слове

11:16

Появились кадры с места страшного ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Американцы подписали соглашение с талибами и тут же пригрозили его аннулировать

Американцы подписали соглашение с талибами и тут же пригрозили его аннулировать

56 минут назад
Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

47 минут назад
Турция открыла для мигрантов двери в Европу

Турция открыла для мигрантов двери в Европу

15 минут назад
Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

5 минут назад
Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

9 минут назад
Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

4 минуты назад
Путин нанесет визит в Псковскую область

Путин нанесет визит в Псковскую область

2 часа назад
Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

2 часа назад
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

5 часов назад
Появились кадры с места страшного ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду

Появились кадры с места страшного ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду

7 часов назад
Коронавирус вмешался в график Трампа

Коронавирус вмешался в график Трампа

2 часа назад
Коронавирус: советы от Роспотребнадзора

Коронавирус: советы от Роспотребнадзора

5 часов назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

1 час назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

28.02.2020 14:47
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

37 минут назад
Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

43 минуты назад
Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

54 минуты назад
Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

1 час назад
Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

1 час назад
Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

1 час назад
ЦСКА отвоевал ничью у "Урала" в добавленное время

ЦСКА отвоевал ничью у "Урала" в добавленное время

1 час назад
Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

1 час назад
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

2 часа назад
Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

2 часа назад
Большунов стал серебряным призером индивидуальной гонки Кубка мира

Большунов стал серебряным призером индивидуальной гонки Кубка мира

2 часа назад
"Ювентус" и "Интер" не сыграют из-за коронавируса. Матчи 26 тура перенесены на май

"Ювентус" и "Интер" не сыграют из-за коронавируса. Матчи 26 тура перенесены на май

2 часа назад
"Масленичное" гей-порно: возбуждено дело

"Масленичное" гей-порно: возбуждено дело

2 часа назад
Пристайко хочет посоревноваться с Путиным в дзюдо и гольфе

Пристайко хочет посоревноваться с Путиным в дзюдо и гольфе

3 часа назад
Конькобежка Голикова завоевала бронзу чемпионата мира

Конькобежка Голикова завоевала бронзу чемпионата мира

3 часа назад
9-летний школьник наклонился за ручкой и умер

9-летний школьник наклонился за ручкой и умер

3 часа назад
В Крыму лжесотрудник ФСБ задержан настоящими

В Крыму лжесотрудник ФСБ задержан настоящими

3 часа назад
Непряева финишировала шестой в индивидуальной гонке этапа Кубка мира

Непряева финишировала шестой в индивидуальной гонке этапа Кубка мира

3 часа назад
Поклонская порассуждала о должности "запикивателя Шнура"

Поклонская порассуждала о должности "запикивателя Шнура"

4 часа назад
Россиянин Елисеев выиграл спринт чемпионата Европы по биатлону

Россиянин Елисеев выиграл спринт чемпионата Европы по биатлону

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

6 часов назад
ВОЗ: медицинские маски могут быть опасны

ВОЗ: медицинские маски могут быть опасны

7 часов назад
"У F-35 не было бы никаких шансов": Илон Маск рассказал об "убийце" истребителя США

"У F-35 не было бы никаких шансов": Илон Маск рассказал об "убийце" истребителя США

9 часов назад
Сергей Полунин: балет – это экстрим

Сергей Полунин: балет – это экстрим

28.02.2020 15:40
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

28.02.2020 14:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку