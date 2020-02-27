Избитого ребенка пришлось вводить в кому после того, как его отпустили из больницы

В Красноярском крае избитый ребенок оказался в больнице в состоянии искусственной комы. Мать мальчика утверждает, что в больнице Минусинска ему не оказали должной помощи и отпустили домой. После этого его бортом санитарной авиации пришлось везти на лечение в Красноярск. Следственные органы разбираются в ситуации.

Инцидент с 12-летним мальчиком произошел 5 февраля. Когда ребенок возвращался из музыкальной школы, на него напала группа подростков. Избитого мальчика обнаружил на улице прохожий. Он нашел в дневнике школьника телефон матери и позвонил ей, пишет NGS24.Ru.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу Минусинска. Мать мальчика утверждает, что ей пришлось уговаривать врачей сделать компьютерную томографию головного мозга. Медики сделали снимок и, заверив женщину, что патологий нет, отпустили ее с сыном домой.

Спустя несколько дней у ребенка начались судороги и головные боли. Мальчика снова отвезли в минусинскую больницу, а оттуда бортом санитарной авиации переправили в Красноярск. Там у ребенка выявили кровоизлияние в мозг и ввели его в искусственную кому. Врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое. Сообщается, что ребенка уже прооперировали, он находится в реанимации.

Следственные органы начали проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"Истребованы медицинские документы, опрашиваются свидетели и родственники ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в управлении.

Ситуацию прокомментировали представители красноярского областного министерства здравоохранения. Там сообщили, что в минусинской больнице мальчика должным образом обследовали, а также осмотрели невролог, нейрохирург и реаниматолог.

"Вплоть до медицинской эвакуации ребенок дистанционно находился на контроле специалистов Краевого центра охраны материнства и детства и КГБУЗ КМКБ имени И.С.Берзона", – отметили в ведомстве.

Тем не менее министерство также приступило к проверке, в ходе которой эксперты установят качество помощи, оказанной ребенку в больнице Минусинска.

Ранее 27 февраля сообщалось о случае в Екатеринбурге: там 28-летняя беременная женщина скончалась после приема в женской консультации. Ее муж утверждает, что скорую помощь пришлось ждать слишком долго, в итоге спасти женщину и ребенка не удалось.