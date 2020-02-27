Дэвид Бекхэм: "Интер Майами" мечтает объединить Месси и Роналду в своей команде

Основатель и совладельцем нового футбольного клуба MLS "Интер Майами" Дэвид Бекхэм заявил, что мечтает объединить в своей команде форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Если у нас будет возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы, – приводит слова Бекхэма "Советский спорт" со ссылкой на El Mundo Deportivo. Мы находимся в контакте с Месси и Роналду, и, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе".

В понедельник, 2 марта, "Интер Майами" матчем против "Лос-Анджелеса" дебютирует в MLS. "Наш клуб неплохо укомплектован и сможет достойно выступить в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении", – подытожил экс-полузащитник сборной Англии.

Напомним, Месси в текущем сезоне в составе "Барселоны" принял участие в 29 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 16 результативных передач, а на счету Роналду 25 голов и три передачи в 31-м матче за "Ювентус" в сезоне-2019/20.