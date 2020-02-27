Перенесшего микроинсульт Дмитрия Диброва выписали из больницы

Телеведущего Дмитрия Диброва выписали из больницы. Об этом сам шоумен сообщил РИА Новости.

На вопрос о том, вернулся ли он домой, Дибров ответил: "Да, конечно, вернулся".

Ведущий отметил, что с ним все в порядке, однако врачи посоветовали ему "сделать выводы".

"Врачи весьма бережно отнеслись к моему здоровью и дали мне несколько весьма важных рекомендаций, которым я намерен следовать", – сказал он.

18 февраля сообщалось, что Диброва госпитализировали в московскую Боткинскую больницу с микроинсультом. Ему стало плохо во время сеанса в кинотеатре "Октябрь". В больнице его навещала жена Полина, а также телеведущая Елена Малышева, совместное фото с которой Дибров опубликовал в Instagram.