Названы самые экспортируемые автомобили российской сборки

Автомобили, собранные на территории России, все активнее поставляются из нашей страны на экспорт. Аналитики назвали самые популярные экспортные модели за 2019 год.

В прошлом году самой экспортируемой за пределы Евразийского экономического союза моделью российской сборки стал выпускаемый в Нижнем Новгороде кроссовер Skoda Kodiaq - поставлено 10,5 тысяч единиц, подсчитал "Автостат".

Лидер 2018 года - Lada 4x4 - опустилась в 2019 году на второе место: их, с учетом с учетом 5-дверной версии, вывезли с исторической родины в количестве 8 тысяч штук. Замыкает тройку лидеров Lada Vesta с результатом 5,9 тысяч экземпляров. Также в десятке лидеров российского автоэкспорта оказались хэтчбек Lada Xray (1,5 тысячи штук) и седан Volkswagen Polo (1,4 тыс. штук), Hyundai Solaris (1008 штук), Lada Largus (803 штуки), Kia Rio (635 машин), Lada Granta (605 штук) и Skoda Rapid (465 штук).

Всего, по данным "Автостата", за 2019 год из России экспортировали почти 35 000 легковушек, что на 22% больше, чем в 2018 году. Около половины (48,7% или 17 тысяч штук) от этого объема заняли "Лады". На втором месте - Skoda (30% от общего объема экспорта), далее Volkswagen (1540 штук), Hyundai (1300 штук) и УАЗ (1056 штук). У остальных марок объем экспорта составил менее тысячи экземпляров.

Что до стран экспорта, то на первом месте идет Чехия, затем Узбекистан (8,5 тысяч штук), Азербайджан (3,3 тыс. штук), Латвия и Украина (3,2 тыс. и 2,5 тыс. шт. соответственно).