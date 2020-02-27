Врачи спасли от смерти пенсионерку, которая боролась с комаром

Врачам городской клинической больницы имени Иноземцева удалось спасти от смерти 82-летнюю женщину, которая пострадала в собственном доме. Пенсионерка пыталась убить комара, но неосторожность привела к воспламенению.

Как сообщает столичный департамент здравоохранения, пострадавшая готовила на кухне обед. В один момент она увидела, как на стену за газовой плитой присел комар. Пенсионерка взяла в руки полотенце и попыталась убить насекомое. Для точности попадания она наклонилась над плитой и не заметила, как от газовой горелки воспламенился ее домашний халат. В результате женщина получила тяжелый ожог.

Некоторое время пострадавшая пыталась лечиться сама, но ее состояние быстро ухудшалось. Скорая доставила ее в ожоговый центр, где хирург констатировал у женщины ожог пламенем 2-3 степени на площади в 12 процентов. Травмирование привело к декомпенсации имеющихся хронических заболеваний у пенсионерки, в числе которых сахарный диабет, ишемическая и гипертоническая болезни.

Хирурги иссекли пострадавшей все погибшие в огне ткани, восполнили трансплантацию кожи на площади в 800 квадратных сантиметров. Через месяц пациентку выписали из ожогового центра в хорошем самочувствии.