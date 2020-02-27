Российские ИТ-компании должны сами разработать нормы для борьбы с недостоверной информацией

Интернет-компаниям следует разработать механизмы саморегулирования для борьбы с противоправным контентом, недостоверной информацией. Соответствующий вывод сделали участники заседания комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России.

Заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин отметил, что возможность саморегулирования у интернет-ресурсов позволит оперативно удалять запрещенные законодательством пользовательские материалы. Это поспособствует снижению скорости и охвату распространения недостоверной информации, а также уменьшит нагрузку на правоохранительные органы.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович считает, что саморегулирование обладает важнейшими отличительными по сравнению с законодательным регулированием особенностями. В их числе, в первую очередь, гибкость и быстрота.

Заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев во время заседания заявил, что контент необходимо разделить на две группы: информация, содержащая социальное происхождение (например, выражающая переживания или мнение человека по какому-либо вопросу); информация, порожденная технологией, которая носит "искусственный" характер (например, изображение или голос лица, созданные с помощью DeepFake). Савельвев также подчеркнул, что саморегулирование не должно подменять и ужесточать существующие механизмы.

Директор Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики Анна Дупан рассказала, что нужно понять, кто будет контролировать выполнение таких норм компаниями — саморегулируемая организация или государственный орган, сообщает ТАСС.

Анна Дупан отметила, что заключительным этапом для разработки механизмов саморегулирования должна стать выработка законодательных актов, которые предполагают наказание за неисполнение компаниями собственных норм.

Директор по связям с государственными органами Mail.ru Group Константин Голуб рассказал, что саморегулирование — это гибрид между модерацией (жалобы пользователей) и обращением государственных органов. Участник заседания отметил, что социальные сети — это не суд, не уполномоченный государственный орган, не редакция СМИ, которые имеют право оценивать размещенные материалы. По мнению Голуба, в спорных случаях решение должно оставаться за третьим лицом.

Представитель Mail.ru Group рассказал, что социальная сеть "ВКонтакте" в 2019 году обработала более 70 миллионов жалоб пользователей при общем количестве активной аудитории в 90 миллионов человек. Константин Голуб привел пример, согласно которому от Роскомнадзора они получили уведомлений гораздо меньше — около 100 тысяч.

В марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации. К ней относится контент, который может причинить вред жизни, здоровью и имуществу людей, повлечь массовое нарушение общественного порядка, нести угрозу безопасности, а также функционированию предприятий жизненно важных сфер.