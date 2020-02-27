Лаборатория для диагностики коронавируса открылась в Петербурге. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Базой для него стал Центр гигиены и эпидемиологии в Кировском районе.

Преимущество открытия центра очевидны. Теперь тестируемые биоматериалы можно будет изучать в петербургской лаборатории. До этого приходилось отправлять их в Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии и потом на протяжении нескольких недель ждать результатов.

Как известно, тест-систему для выявления вируса разработали новосибирские ученые. Представленная центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" диагностика уже получила официальную регистрацию.