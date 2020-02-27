Убийца оставлял надписи на стенах, указывая на захоронение трупа ребенка

В Краснодарском крае обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала в июне 2016 года. Убийца сам помог следствию выйти на следы преступления.

Как сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю, девочка пропала после того, как отчим подвез ее по направлению к дому, до которого она так и дошла. По факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело.

В январе 2020 года в одном из населенных пунктов на зданиях стали появляться надписи, которые сообщали о местонахождении останков девочки. Следователи выехали по указанному адресу, где подтвердилась ужасающая находка.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность убийцы — им оказался 63-летний житель поселка Звезда. Он признался полиции в содеянном, рассказав, как все произошло. По его словам, в роковой день девочка несколько раз забегала во двор его дома, тем самым отвлекая от работы. В один момент мужчина ударил ребенка молотком по голове. От полученного удара пострадавшая скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вывез тело в соседний населенный пункт, спрятав труп в поле. В ходе допроса мужчина признался, что надписи на домах, в которых сообщалось об останках, оставлял именно он.

В настоящее время убийца задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.