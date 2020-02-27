Италия: вспышка коронавируса обернулась эпидемией паники

Вспышка коронавируса COVID-19 может перерасти в пандемию. Такое громкое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения. Заболевание охватывает все новые страны Европы. О первых случаях сообщили в Эстонии и Польше.

Растет число инфицированных в Австрии, болезнь уже появилась в Вене. Тем временем инфекция добралась до Израиля: ее завез вернувшийся из Италии местный житель. Власти закрывают границы для иностранцев, которые посещали Апеннины в последние 14 дней. Въезд паломников на хадж и туристов ограничила Саудовская Аравия.

Граждан Китая решили не пускать в Иран. Там уже более 200 заболевших. Заразилась и вице-президент по делам женщин и семьи. В мечетях Тегерана традиционных пятничных молитв завтра не будет.

В Японии на месяц отменяют все занятия в школах. Заложником вируса стал круизный лайнер из Италии — его не пускают в порты на Карибах, так как заболевание заподозрили у одного из членов экипажа. На борту находятся четыре с половиной тысячи пассажиров.

На шестой день всеобщей истерии итальянцы поняли, что бороться нужно не только с вирусом, но и с инфодемией — эпидемией паники, которая грозит обрушить ВВП страны, зачистив ее от туристов. Утром мэр Милана лично запускает в сеть ролик "Милан не остановится!".

100 тысяч просмотров, но уже ничего не исправить. Прогнозы на Пасху: 70 процентов отказов в отелях. В Италии уже 14 погибших, почти 600 заразившихся. Возможно, не все случаи подтвердятся, так как есть вопросы к тестам, которые выпускали наспех, они несовершенны. Но вирус уже выполз за границы Ломбардии, губернатор которой накануне вечером объявил о том, что закрывается в своем кабинете на самоизоляцию — у его помощницы тест дал положительный результат.

"В ближайшие дни вы будете видеть меня таким, не пугайтесь, это по-прежнему я. Я обязан защитить всех, кому придется вступать со мной в контакт, и это мера предосторожности распространяется и на меня", — сказал губернатор провинции Ломбардия Аттилио Фонтана.

О вспышке заболевания уже объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Там рост заразившихся и летальные случаи — накануне скончался преподаватель, который даже не был в Италии. Специалисты проверяют его контакты.



В Германии тоже не могут отследить цепочку заражений — там больше 20 случаев. Минздрав сдается и объявляет о вспышке.

"Мы вынуждены констатировать начало эпидемии в Германии, — сказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. — Недавние случаи заражения в Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге подтверждают это. К сожалению, цепочки заражения частично не поддаются отслеживанию, и не ясно, сработает ли наша предыдущая стратегия по сдерживанию вируса".

В ведомстве службы гражданской защиты уже составили список того, нужно иметь дома на случай карантина — вода, печенье, мед, яйца, свечи, фонарь, батарейки. В Италии на севере уже давно закупились.

"Где паста?! Все полки пустые. Что происходит?! Подобной паники не было, даже когда началась Вторая мировая война", — возмущается пожилой итальянец.

Почему в стране опустели супермаркеты, сейчас расследует прокуратура. К делу приложено аудио, разошедшееся по соцсетям, где женщина в панике кричит "Беги за покупками, Милана скоро не будет". Шутка была неудачной и не вовремя. Также рискуют и предприниматели, продававшие в интернете маски и дезинфицирующий гель по астрономическим ценам. Маски сейчас в мире самый ходовой товар. Они на всех, даже на звездах Еве Лонгории, Кэйт Хадсон, Гвинет Пэлтроу.

Весь мир прислушивается к Папе римскому, точнее к его кашлю и затрудненному дыханию. Накануне уже простывший Франциск общался с верующими слишком плотно, сегодня Святой престол отменил его участие в литургии по случаю начала поста.

Вирус везде — Румыния, Алжир, Дания, Швеция. В Великобритании школа, где учатся дети принца Уильяма, всех, кто вернулся из Италии, просит посидеть дома пару недель. В Португалии китайцы закрылись на карантин добровольно.

"У коронавируса длительный инкубационный период, и поскольку мы несем ответственность перед обществом, мы решили закрыться на карантин, чтобы обеспечить безопасность других людей. Мы должны защитить здоровье португальцев", — говорит студентка Ши Лишань.

Пассажиров из Италии тщательно проверяют во всех аэропортах мира. Прерывать авиасообщение пока решились не все — "Болгарские линии", Кувейт, Сейшелы. Компания British Airways отменила 27 рейсов в Милан из-за отсутствия спроса. Именно этих последствий коронавируса больше всего боится бизнес. Профсоюзы и предприниматели призывали власти Италии не нагнетать обстановку.

Власти регионов уже всерьез задумались над тем, не пора бы самоизоляцию прекращать. В понедельник в Ломбардии могут открыться школы. Запрет на посещение баров после 6 часов вечера отменен — переборщили. Но поможет ли это спасти сезон и вернуть туристов — вопрос огромный.