Позитивные знаки есть: скорость распространения коронавируса в Китае снижается

Темпы распространения коронавируса в Китае снижаются. За последние двое суток там зарегистрировали меньше новых заболевших, чем за пределами КНР. Все больше предприятий возобновляют производство, а сотрудники возвращаются на свои рабочие места. Как удалось добиться результатов в борьбе с инфекцией?

В шанхайском храме Нефритового Будды монахи даже во время службы маски не снимают. Спасет от короновируса, конечно, наука, но и молитва в эти трудные времена не помешает. Некоторые из них длятся ровно час, всего же монахи вместе собираются четыре раза в день. Молятся, конечно же, за избавление страны от коронавируса. Обычно их службу слушают две тысячи человек, но в эти дни площадь всегда пуста.

Теперь, как и весь Китай, храм дезинфицируют три раза в день, а для 88 монахов правила карантина строже монастырского устава. Пускать паломников сюда перестали еще до приказа правительства.

"Это было наше собственное решение. Мы же не знаем, откуда приезжают паломники. С другой стороны, всем монахам запрещено выходить за пределы монастыря", — рассказал один из монахов.

Жители Шанхая в магазины стараются не ходить, почти все заказывают в интернете. Курьеров во двор не пускают, вот и вырастают у входов в жилые кварталы горы посылок.

Там, где можно, людей просто заменяют роботами. Например, обеззараживающий танк запускают в палаты, откуда только что выписались пациенты. Он один освобождает от опасной работы десятерых санитаров. На время борьбы с COVID-19 Китай стал бесконтактной страной.

В шанхайской гостинице, в которой остановилась съемочная группа, общение персонала и постояльцев сведено к минимуму. Если ты заказываешь что-то в номер, то привозит это самый настоящий робот. Он, может, и не торопливый, зато у него точно нет никаких болезней.



На запредельную мощность вышла медицинская промышленность — Китай сейчас в день производит два миллиона тестов на коронавирус, почти миллион масок и триста тысяч защитных костюмов.

"Для компаний, которые решили переключиться на производство медицинского оборудования, мы задействовали ускоренную процедуру. Они получат разрешения и сертификаты в кратчайшие сроки", — рассказала заместитель руководителя Национального управления лекарственных средств КНР Янь Цзянин.

С каждым днем все больше провинций рапортует о том, что новых зараженных не выявлено. Там, где режим ЧС снимают, наблюдается масштабная картины: две с половиной тысячи человек, которым разрешили вернуться на работу в провинции Гуйчжоу. Пройдя медкомиссию и получив бесплатно еду, маски и топливные карты на тысяче автомобилей они отправились на заводы которые сейчас вновь открываются по всему Китаю.