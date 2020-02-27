Исторический облик усадьбы в Москве удалось восстановить по одной фотографии

По программе "Рубль за квадратный метр" в Москве отремонтирован еще один архитектурный памятник. Усадьба в Волховском переулке в советское время была коммуналкой, потом в здании случился пожар и несколько лет дом простоял с рухнувшей кровлей.

Среди новостроек он выглядит словно сошедшим со страниц рассказа Чехова. Дом с мезонином. Усадьба Матвеевых — жемчужина Немецкой слободы. Всего три года назад здесь были руины. Обвалившаяся во время пожара крыша, вместо лепнины — индустриальный фасад.

Дом отреставрировали на средства инвестора по программе "Рубль за квадратный метр". Старинному зданию вернули прежние интерьеры. Лепнина, люстры, паркет, даже цвет дверей — историческая достоверность.

"В то время тут были балы и приемы, в наше время будет гостиница. Кстати, обратите внимание на паркет: его рисунок, текстура и материал, из которого сделан паркет, — все полностью в соответствии с концом XIX века. Окна не пластиковые, а деревянные", — показывает собственник здания Валерий Татьян.

Долгосрочная аренда — 49 лет — доступны инвестору только после научной реставрации ветхого здания памятника. Проводится экспертиза, обговариваются условия реставрации.

"В случае если аварийный памятник приведен в порядок, по проекту реставрации и все реставрационные работы приняты департаментом культурного наследия, в таком случае арендатор может претендовать на льготную арендную ставку", — говорит руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Цокольный этаж оставили нетронутым. Основание дома — сохранившиеся белокаменные палаты, то есть подвал на век старше всего здания. Камень подлинный, кирпичную кладку сводов не меняли. Все выглядит ровно так, как 300 лет назад. На фасаде воссоздали наличники, лепные гирлянды под окнами и, конечно, деревянный мезонин.

"Самое сложное всегда — найти историческую правду, потому что с течением времени фасады очень искажаются современными переделками", — говорит архитектор-реставратор Елена Сыроватская.

Завесу тайны приоткрыла единственная черно-белая фотография 1910 года. Фасад, каким перестроил его архитектор Кузнецов. Уже к лету усадьба на Волховском переулке откроет двери в новом статусе.