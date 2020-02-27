Все севастопольские леса нанесут на цифровую карту. Создать подобный информационный носитель планирует Севприроднадзор, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".

Специальная карта будет содержать информацию о всех зеленых насаждениях города. Сотрудники ведомства планируют в ближайшее время приступить к сбору информации о лесных массивах. Все деревья в черте Севастополя пересчитают, и затем всю собранную информацию зафиксируют.

Планируется, что в 2020 году обследовать предстоит не менее десяти гектаров городской территории. В случае успешной работы цифровая карта лесов появится уже в следующем году. Ознакомиться с ней можно будет на официальном сайте Севприроднадзора.